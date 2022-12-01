Южная Корея в третий раз в своей истории вышла в плей-офф ЧМ
Сборная Южной Кореи одержала победу над командой Португалии в матче третьего тура группового этапа чемпионата мира 2022 года.
Южнокорейская сборная также выходила в плей-офф мундиалей в 2002 и 2010 годах.
ЧМ-2022 является 11-м мундиалем в истории страны.
Встреча проходила на стадионе «Эдьюкейшн Сити» в Эр-Райяне и завершилась со счётом 2:1.
Таким образом, Южная Корея набрала четыре очка и вышла в плей-офф турнира со второго места в группе H.
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