Южная Корея в третий раз в своей истории вышла в плей-офф ЧМ

Сборная Южной Кореи одержала победу над командой Португалии в матче третьего тура группового этапа чемпионата мира 2022 года.

Южнокорейская сборная также выходила в плей-офф мундиалей в 2002 и 2010 годах.

ЧМ-2022 является 11-м мундиалем в истории страны.

Встреча проходила на стадионе «Эдьюкейшн Сити» в Эр-Райяне и завершилась со счётом 2:1.

Таким образом, Южная Корея набрала четыре очка и вышла в плей-офф турнира со второго места в группе H.

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