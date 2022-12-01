Корейский болельщик объяснил, почему кричал «Месси! Месси!» во время матча с Португалией

Болельщик сборной Южной Кореи ответил на вопрос, зачем скандировал фамилию нападающего и капитана команды Аргентины Лионеля Месси в матче третьего тура группового этапа чемпионата мира 2022 года с Португалией.

«Четыре года назад «Ювентус» приехал в Корею на товарищескую игру, и все ждали, что Криштиану сыграет. А Роналду решил не выходить, и много его болельщиков посчитали это неподобающим поведением и стали поддерживать Лионеля! Так что сейчас в Корее больше поклонников Месси», — приводит слова болельщика «Чемпионат».

Товарищеская встреча между туринским «Ювентусом» и сборной звёзд корейской К-Лиги проходила летом 2019 года.

Напомним, что организаторы игры хотели подать в суд на туринский клуб за отсутствие 37-летнего португальца. Отмечалось, что выход нападающего на поле был сразу прописан в контракте.

Ранее сообщалось, что нападающий сборной Португалии Криштиану Роналду стал 13-м футболистом в истории, принявшим участие в 20 и более играх на ЧМ.