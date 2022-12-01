Роналду стал 13-м футболистом в истории, сыгравшим 20 и более матчей на ЧМ

Нападающий сборной Португалии Криштиану Роналду вышел на матч третьего тура группового этапа чемпионата мира 2022 года против команды Южной Кореи в стартовом составе.

Таким образом, 37-летний португалец стал 13-м игроком в истории, сыгравшим 20 и более встреч на чемпионатах мира по футболу.

Первое место с 25 играми занимает бывший футболист команды Германии Лотар Маттеус. На второй строчке располагается его соотечественник Мирослав Клозе (24), третий — итальянец Паоло Мальдини (23).

Ранее сообщалось, что Южная Корея и Португалия обменялись голами в первом тайме матча ЧМ-2022.