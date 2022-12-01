Южная Корея и Португалия обменялись голами в первом тайме матча ЧМ-2022
Сборные Южной Кореи и Португалии играют вничью в матче третьего тура группового этапа чемпионата мира 2022 года.
После первого тайма счёт во встрече ничейный — 1:1.
На пятой минуте мяч забил нападающий португальской сборной Рикардо Орта, а через 22 минуты счёт сравнял защитник южнокорейцев Ким Юнь Квон.
Игра проходит на стадионе «Эдьюкейшн Сити» в Эр-Райяне.
Ранее сообщалось, что нападающий Криштиану Роналду попал в стартовый состав Португалии на матч ЧМ-2022 с Южной Кореей.