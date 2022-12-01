Турецкого комментатора отстранили от работы в перерыве матча ЧМ-2022

Турецкий комментатор Альпер Бакирджигил, который работал на матче третьего тура чемпионата мира 2022 года между сборными Канады и Марокко, был отстранён от работы.

Как сообщает TRT, комментатора отстранили после того, как он упомянул, что самый ранний мяч в истории чемпионатов мира забил бывший нападающий сборной Турции Хакан Шукюр.

Напомним, что после ухода из футбола Хакан занялся политикой. В 2015 году правительство Турции обвинило бывшего футболиста в связях с радикальной оппозицией, и он переехал в США, где работает таксистом.

Ранее сообщалось, что Марокко обыграло Канаду и вышло в плей-офф ЧМ-2022.