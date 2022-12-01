Нападающий Португалии Орта открыл счёт в матче с Южной Кореей на ЧМ-2022

Нападающий сборной Португалии Рикардо Орта открыл счёт в матче третьего тура группового этапа чемпионата мира 2022 года с командой Южной Кореи.

28-летний португалец забил мяч на пятой минуте встречи.

Таким образом, счёт стал 1:0 в пользу португальской сборной.

Игра проходит на стадионе «Эдьюкейшн Сити» в Эр-Райяне.

Ранее сообщалось, что нападающий Криштиану Роналду попал в стартовый состав Португалии на матч ЧМ-2022 с Южной Кореей.