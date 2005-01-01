Гризманн — о матче с Польшей: нам нужно быть сконцентрированными с первой до последней секунды

Полузащитник сборной Франции Антуан Гризманн поделился ожиданиями от матча 1/8 финала чемпионата мира 2022 года с командой Польши.

«Нам нужно быть сконцентрированными с первой до последней секунды. Тренер полностью доверяет игрокам, так что всё зависит от нас. Мы полностью выкладываемся на тренировках, чтобы пройти как можно дальше», — приводит слова Гризманна RMC Sport.

Встреча Франции с Польшей состоится 8 декабря. Игра начнётся в 18:00 мск.

Ранее полузащитник сборной Польши Пётр Зелиньски поделился ожиданиями от матча 1/8 финала ЧМ-2022 с командой Франции.