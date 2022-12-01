Александр Кержаков: вылет сборной Германии с ЧМ-2022 — это недооценка соперника

Бывший тренер «Пари НН» Александр Кержаков назвал причины невыхода сборной Германии в плей-офф чемпионата мира 2022 года.

«Видел матч Германии с Японией и вчера на стадионе смотрел игру с Коста-Рикой. Думаю, вылет сборной Германии — это не тренерский провал, а просто результат недооценки соперника в первом матче с Японией», — цитирует Кержакова «РБ Спорт».

При этом, по мнению экс-форварда сборной России, во втором тайме с Коста-Рикой немцы играли в свой футбол — это была настоящая немецкая машина.

«Они однозначно были достойны выхода из группы, но в этот раз японцы и испанцы оказались достойнее», — заключил Кержаков.

Сборная Германии на групповом этапе первенства планеты потерпела поражение от Японии (1:2), сыграла вничью с Испанией (1:1) и победила Коста-Рику (4:2). Команда Ханс-Дитера Флика заняла третье место в квартете, уступив по разнице забитых и пропущенных мячей «красной фурии». В 1/8 финала плей-офф вышли японцы и испанцы.

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