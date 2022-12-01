Bein Sports: Хазри объявил о завершении карьеры в сборной Туниса

Нападающий «Монпелье» Вахби Хазри принял решение завершить карьеру в сборной Туниса.

Как сообщает Bein Sports, Хазри объявил о завершении выступлений за сборную Туниса.

Встреча группы D между Тунисом и Францией проходила на стадионе «Эдьюкейшн Сити» в Эр-Райяне и завершилась со счётом 1:0 в пользу подопечных Джалеля Кадри.

В составе Туниса единственный мяч забил Вахби Хазри на 58-й минуте.

Таким образом, сборная Франции с шестью очками заняла первое место в турнирной таблице и вышла в плей-офф. Тунис с четырьмя очками расположился на третьей строчке и покинул чемпионат мира.

Ранее защитник сборной Франции Ибраима Конате поделился эмоциями от матча третьего тура группового этапа чемпионата мира с национальной командой Туниса.