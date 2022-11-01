Конате — об игре с Тунисом: ненавижу проигрывать, в выходные не будет никаких поблажек

Защитник сборной Франции Ибраима Конате поделился эмоциями от матча третьего тура группового этапа чемпионата мира с национальной командой Туниса.

«Я ненавижу проигрывать. В выходные не будет никаких поблажек, будет матч, и всё. Я не могу сказать, что всё произошло из‑за перестановок в составе. Если мы здесь, в Катаре, то не можем использовать это оправдание», — цитирует Конате BFMTV.

Встреча группы D проходила на стадионе «Эдьюкейшн Сити» в Эр-Райяне и завершилась со счётом 1:0 в пользу подопечных Джалеля Кадри.

В составе Туниса единственный мяч забил Вахби Хазри на 58-й минуте.

Таким образом, сборная Франции с шестью очками заняла первое место в турнирной таблице и вышла в плей-офф. Тунис с четырьмя очками расположился на третьей строчке и покинул чемпионат мира.

Ранее сообщалось, что Франция проиграла на чемпионате мира впервые с четвертьфинала ЧМ-2014.