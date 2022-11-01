Франция проиграла на чемпионате мира впервые с четвертьфинала ЧМ-2014
Сборная Франции проиграла команде Туниса в матче третьего тура группового этапа чемпионата мира в Катаре.
Встреча группы D проходила на стадионе «Эдьюкейшн Сити» в Эр-Райяне и завершилась со счётом 1:0 в пользу подопечных Джалеля Кадри. Единственный мяч забил Вахби Хазри на 58-й минуте.
Тунис с четырьмя очками занял третье место в турнирной таблице и покинул чемпионат мира.
Франция прервала девятиматчевую беспроигрышную серию, уступив на чемпионате мира впервые с четвертьфинала ЧМ-2014. Тогда Франция проиграла Германии (0:1).
Ранее Тунис в пятый раз не вышел из группы ЧМ, но при этом одержал вторую победу в истории.