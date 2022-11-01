Тунис в пятый раз не вышел из группы ЧМ, но при этом одержал вторую победу в истории

Сборная Туниса одержала победу над национальной командой Франции в матче третьего тура группового этапа чемпионата мира по футболу — 2022.

Встреча группы D проходила на стадионе «Эдьюкейшн Сити» в Эр-Райяне и завершилась со счётом 1:0 в пользу подопечных Джалеля Кадри. Единственный мяч забил Вахби Хазри на 58-й минуте.

Тунис с четырьмя очками занял третье место в турнирной таблице и покинул чемпионат мира.

Напомним, что первую победу в истории на мундиалях Тунис одержал в рамках ЧМ-2018. Тогда футболистам удалось обыграть Панаму (2:1). Победный мяч также забил Вахби Хазри.

Ранее сообщалось, что судья не засчитал забитый мяч сборной Франции в ворота Туниса после финального свистка.