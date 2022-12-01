Daily Mail: ФИФА поддержала решение судьи о пенальти на Месси в матче с Польшей

Международная федерация футбола (ФИФА) поддержала решение назначить пенальти за фол на нападающем сборной Аргентины Лионеле Месси в матче с Польшей.

ФИФА и руководство арбитров ЧМ удовлетворены этим решением и в частном порядке поддержали Маккели, сообщает Daily Mail.

Игра третьего тура группы С на арене «Стэдиум 974» в Дохе завершилась со счётом 2:0 в пользу латиноамериканской команды.

Сборная Аргентины вышла в плей-офф чемпионата мира, где встретится с Австралией. Матч 1/8 финала состоится 3 декабря.

Ранее Месси не стал извиняться, что наступил на футболку сборной Мексики.