Масалитин: сборной Германии не хватило наконечника в атаке на ЧМ-2022

Бывший нападающий московского ЦСКА Валерий Масалитин прокомментировал вылет сборной Германии с чемпионата мира по футболу в Катаре.

«Немцы хорошо играли. У них был запас, но, видимо, не хватало наконечника в атаке, который реализовывал бы их моменты. Не видел у них проблем с желанием, самоотдачей. Видимо, у немцев ещё несыгранная оборона», — цитирует Масалитина «Газета.Ru».

Сборная Германии на групповом этапе первенства планеты потерпела поражение от Японии (1:2), сыграла вничью с Испанией (1:1) и победила Коста-Рику (4:2). Команда Ханса-Дитера Флика заняла третье место в квартете, уступив по разнице забитых и пропущенных мячей «красной фурии». В 1/8 финала плей-офф вышли японцы и испанцы.

Ранее защитник «Реала» и сборной Германии Антонио Рюдигер объяснил, чего не хватило сборной Германии на ЧМ-2022.