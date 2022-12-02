Рианчо: испанцы напоминают сборную России

Бывший тренер «Спартака» Рауль Рианчо прокомментировал поражение сборной Испании от команды Японии в третьем туре группового раунда чемпионата мира — 2022 в Катаре.

«Это был плохой матч сборной Испании. Чем-то испанцы напоминают сборную России: могут разгромить соперника, сыграть в качественный футбол с фаворитом и неожиданно проиграть аутсайдеру. Благо, мы, испанцы, такие же фартовые, как и русские», — цитирует Рианчо Sport24.

Он также подчеркнул, что подопечные Луиса Энрике способны удивить на текущем мундиале.

Встреча на стадионе «Халифа Интернейшнл» в Дохе завершилась со счётом 2:1. В составе японской команды мячи забили полузащитник Рицу Доан и хавбек Ао Танака. У испанцев отличился нападающий Альваро Мората.

Япония набрала шесть очков и вышла в плей-офф чемпионата мира с первого места группы E. Испания (четыре) занимает второе место в таблице.

Ранее сообщалось, что тренер сборной Японии высказался о спорном победном голе в ворота Испании.