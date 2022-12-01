Ельцин Техеда рассказал, что его родителям очень понравилась фамилия первого президента России

Полузащитник сборной Коста-Рики Ельцин Техеда объяснил, почему носит фамилию первого президента России Бориса Ельцина.

«Да. У меня часто спрашивали о моём имени. Я эту историю уже всем рассказал и тут. Моим родителям очень нравилась фамилия президента России, именно поэтому меня так назвали», — цитирует Техеду «Спорт-Экспресс».

30-летний Техеда выступает за «Эредиано» с 2018 года. Он провёл за коста-риканский клуб 141 матч во всех турнирах, забил девять мячей и отдал шесть результативных передач.

Transfermarkt оценивает футболиста в €275 тыс.

Ранее Техеда сообщил о своём желании поиграть в Российской премьер-лиге.