Женскую биатлонную гонку на этапе Кубка России отменили из-за морозов

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Женская индивидуальная гонка второго этапа Кубка России по биатлону в Увате была отменена в связи с сильным похолоданием.
Женскую биатлонную гонку на этапе Кубка России отменили из-за морозов
  • РИА Новости

Об этом сообщается на официальном сайте СБР.

Судейская комиссия этапа переносила гонку с четверга на пятницу из-за морозов. 3 декабря в рамках этапа запланированы мужская и женская спринтерские гонки. Второй этап Кубка России по биатлону пройдёт в Увате с 1 по 4 декабря.

Напомним, что гонки преследования на первом этапе Кубка России по биатлону сезона в Ханты-Мансийске отменены из-за сильного мороза.

Ранее сообщалось, что Томшин выиграл индивидуальную гонку на втором этапе Кубка России по биатлону.

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