Женскую биатлонную гонку на этапе Кубка России отменили из-за морозов
- РИА Новости
Об этом сообщается на официальном сайте СБР.
Судейская комиссия этапа переносила гонку с четверга на пятницу из-за морозов. 3 декабря в рамках этапа запланированы мужская и женская спринтерские гонки. Второй этап Кубка России по биатлону пройдёт в Увате с 1 по 4 декабря.
Напомним, что гонки преследования на первом этапе Кубка России по биатлону сезона в Ханты-Мансийске отменены из-за сильного мороза.
Ранее сообщалось, что Томшин выиграл индивидуальную гонку на втором этапе Кубка России по биатлону.