Мюллер: если это моя последняя игра за Германию, то я получил удовольствие
Полузащитник сборной Германии Томас Мюллер поделился эмоциями от матча третьего тура группового этапа чемпионата мира — 2022 с национальной командой Коста-Рики.
«Если это была моя последняя игра, то я получил огромное удовольствие. Мы пережили невероятные моменты вместе. В каждом матче я старался оставить на поле своё сердце. И делал это с любовью», — цитирует Мюллера Bayern & Germany.
Игра группы E на стадионе «Эль-Байт» в Эль-Хауре завершилась со счётом 4:2 в пользу команды Ханс-Дитера Флика.
В составе Германии отличились Серж Гнабри (десятая минута), Кай Хаверц (73-я и 85-я) и Никлас Фюллькруг (90 + 1). У Коста-Рики мячи забили Ельцин Техеда (58-я) и Хуан Варгас (70-я).
Германия с четырьмя очками занимает третье место в турнирной таблице группы E. Коста-Рика с тремя очками располагается на четвёртой строчке. Обе команды покидают турнир.
Ранее сообщалось, что Хаверц был признан лучшим игроком матча Коста-Рика — Германия.