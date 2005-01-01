Хаверц признан лучшим игроком матча Коста-Рика — Германия

Сборная Германии в матче третьего тура группового этапа чемпионата мира — 2022 одержала победу над национальной командой Коста-Рики.

Полузащитник сборной Германии Кай Хаверц забил два мяча в ворота Коста-Рики на 73-й и 85-й минутах и был признан лучшим игроком матча.

Игра группы E на стадионе «Эль-Байт» в Эль-Хауре завершилась со счётом 4:2 в пользу команды Ханс-Дитера Флика.

Германия с четырьмя очками занимает третье место в турнирной таблице группы E. Коста-Рика с тремя очками располагается на четвёртой строчке. Обе команды покидают турнир.

Ранее сообщалось, что сборная Германии установила рекорд ЧМ по ожидаемым голам в матче с Коста-Рикой.