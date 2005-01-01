Япония повторила рекорд Бразилии и Германии, одержав вторую волевую победу на ЧМ-2022

Сборная Японии обыграла команду Испании в матче группового этапа чемпионата мира по футболу 2022 года в Катаре.

Япония стала третьей командой в истории мундиалей, которая смогла выиграть два матча в одном розыгрыше турнира, уступая в счёте после первого тайма.

Таким же достижением отметились Бразилия в 1938 году и Германия в 1970 году.

Япония встретится с Хорватией в 1/8 финала ЧМ-2022. Игра пройдёт 5 декабря на стадионе «Эль-Джануб» в Эль-Вакре. Встреча начнётся в 18:00 мск.

Ранее сообщалось, что Испания сыграет с Марокко в плей-офф чемпионата мира по футболу.