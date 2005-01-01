Танака выводит Японию вперёд в матче с Испанией на ЧМ по футболу

Сборные Испании и Японии встречаются в матче группового этапа чемпионата мира по футболу 2022 года в Катаре.

Японский хавбек Ао Танака отличился на 53-й минуте игры.

Счёт встречи — 2:1 в пользу подопечных Хадзимэ Мориясу.

Матч третьего тура группы E проходит на стадионе «Халифа Интернейшнл» в Дохе. Стартовый свисток прозвучал в 22:00 мск. Главный судья — Виктор Гомес из ЮАР.

Ранее Япония сравняла счёт в матче ЧМ-2022 с Испанией, отличился Рицу Доан.