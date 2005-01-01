Япония сравняла счёт в матче ЧМ-2022 с Испанией, отличился Доан

Сборная Испании встречается с командой Японии в матче группового этапа чемпионата мира по футболу 2022 года в Катаре.

Японский полузащитник Рицу Доан сравнял счёт в матче с испанской командой на 48-й минуте.

Матч третьего тура группы E проходит на стадионе «Халифа Интернейшнл» в Дохе. Стартовый свисток прозвучал в 22:00 мск. Главный судья — Виктор Гомес из ЮАР.

Счёт во встрече стал 1:1.

В группе E лидирует Испания (четыре очка). Далее расположились Япония (три), Коста-Рика (три) и Германия (одно).

Ранее нападающий сборной Бельгии Жереми Доку поделился эмоциями от матча третьего тура группового этапа чемпионата мира — 2022 с национальной командой Хорватии.