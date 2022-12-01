Доку: думаю, что нам нужно взять ответственность за это поражение на себя

Нападающий сборной Бельгии Жереми Доку поделился эмоциями от матча третьего тура группового этапа чемпионата мира — 2022 с национальной командой Хорватии.

«Думаю, что нам нужно взять ответственность за это поражение на себя. Ведь сегодня не первый тур, сегодня был решающий матч. И мы не смогли выиграть. Это огорчает. Мы не показали своего максимума», — цитирует Доку «Матч ТВ».

Встреча проходила на стадионе «Ахмед бин Али» в Аль-Райане и завершилась со счётом 0:0.

Хорватия набрала пять очков и вышла в плей-офф чемпионата мира со второго места группы F. Бельгия с четырьмя очками расположилась на третьей строчке и вылетела с турнира.

Ранее защитник сборной Бельгии Тоби Алдервейрелд поделился эмоциями от матча с Хорватией.