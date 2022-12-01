Алдервейрелд: не знаю, продолжу ли выступать за сборную Бельгии

Защитник сборной Бельгии Тоби Алдервейрелд поделился эмоциями от матча третьего тура группового этапа чемпионата мира — 2022 с национальной командой Хорватии.

«Нас с Вертонгеном часто критикуют в последнее время. Но в игре с Хорватией мы показали, чего на самом деле стоим. Борьба с критиками отняла у нас достаточно сил, поэтому не знаю, продолжу ли играть за сборную Бельгии», — цитирует Алдервейрелда Derniere Heure.

Встреча проходила на стадионе «Ахмед бин Али» в Аль-Райане и завершилась со счётом 0:0.

Хорватия набрала пять очков и вышла в плей-офф чемпионата мира со второго места группы F. Бельгия с четырьмя очками расположилась на третьей строчке и вылетела с турнира.

Ранее сообщалось, что Роберто Мартинес объявил об уходе с поста главного тренера сборной Бельгии по футболу.