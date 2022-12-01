Мартинес объявил об уходе с поста главного тренера сборной Бельгии после вылета с ЧМ

Специалист Роберто Мартинес объявил об уходе с поста главного тренера сборной Бельгии по футболу.

«Это была моя последняя игра с национальной командой, и она была эмоциональной, как вы можете себе представить», — заявил Мартинес на пресс-конференции.

Встреча со сборной Хорватии проходила на стадионе «Ахмед бин Али» в Аль-Райане и завершилась со счётом 0:0.

Хорватия набрала пять очков и вышла в плей-офф чемпионата мира со второго места группы F. Бельгия с четырьмя очками расположилась на третьей строчке и вылетела с турнира.

Ранее сообщалось, что хорватский полузащитник Лука Модрич признан лучшим игроком матча Хорватия — Бельгия.