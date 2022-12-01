Мората забил в каждом из своих первых трёх матчей на чемпионате мира

Сборная Испании встречается с командой Японии в матче группового этапа чемпионата мира по футболу 2022 года в Катаре.

Испанский нападающий Альваро Мората отличился на 12-й минуте.

Подобным достижением отметился лишь один испанец в истории — Тельмо Сарре — в 1950 году.

Матч третьего тура группы E проходит на стадионе «Халифа Интернейшнл» в Дохе. Стартовый свисток прозвучал в 22:00 мск. Главный судья — Виктор Гомес из ЮАР.

Счёт встречи 1:0 в пользу подопечных Луиса Энрике.

Ранее бывший футболист «Барселоны» Сеск Фабрегас поделился мнением об игре сборной Испании на чемпионате мира — 2022.