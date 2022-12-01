Фабрегас: не могу сказать, что Испания является фаворитом чемпионата мира

Бывший футболист «Барселоны» Сеск Фабрегас поделился мнением об игре сборной Испании на чемпионате мира — 2022.

«Я не могу сказать, что Испания является фаворитом турнира, но я её вижу в пятёрке лучших стран, наряду с Бразилией и Францией», — цитирует Фабрегаса Footmercato.

В матче третьего тура группового этапа ЧМ-2022 сборная Испании сыграет с командой Японии. Встреча пройдёт 1 декабря на стадионе «Халифа Интернейшнл» в Дохе. Игра начнётся в 22:00 мск.

Ранее главный тренер сборной Испании Луис Энрике заявил, что команда не собирается уступать первую строчку в турнирной таблице во избежание матча с Бразилией.