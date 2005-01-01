Энрике: мы не собираемся уступать первую строчку ради избежания матча с Бразилией
Главный тренер сборной Испании Луис Энрике высказался о предстоящем матче с Японией в третьем туре группового этапа чемпионата мира в Катаре.
«Мы не собираемся спекулировать, чтобы занять второе место и избежать Бразилии. Неважно, сыграем ли мы с ней в четвертьфинале. Мы хотим победить Японию», — сказал Энрике на пресс-конференции.
Игра между командами пройдёт 1 декабря в Дохе на стадионе «Халифа Интернешнл». Начало в 22:00 мск.
Испания занимает первое место в группе E, набрав четыре очка. Япония (три очка) — второе.
Ранее сообщалось, что Энрике и Флик договорились встретиться в финале чемпионата мира в Катаре.