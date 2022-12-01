Гнабри вывел сборную Германии вперёд в игре с Коста-Рикой

Сборная Германии проводит матч третьего тура группового этапа чемпионата мира по футболу — 2022 с национальной командой Коста-Рики.

Нападающий сборной Германии Серж Гнабри отличился на десятой минуте.

Игра проходит на стадионе «Эль-Байт» в Эль-Хауре. На данный момент счёт 1:0 в пользу команды Ханса-Дитера Флика.

Главный судья матча — Стефани Фраппар из Франции.

Групповой этап мундиаля в Катаре продлится до 2 декабря. Полуфиналы пройдут 13 и 14 декабря, финал — 18 декабря.

Ранее сообщалось, что голкипер сборной Германии Мануэль Нойер установил рекорд по количеству матчей на ЧМ среди вратарей.