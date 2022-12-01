Нойер установил рекорд по количеству матчей на ЧМ среди вратарей

Вратарь сборной Германии Мануэль Нойер установил рекорд по количеству проведённых матчей на чемпионатах мира среди голкиперов.

Игра с Коста-Рикой стала для 36-летнего Нойера 19-й за сборную Германии на мировых первенствах: он опередил своего соотечественника Зеппа Майера и бразильца Клаудио Таффарела.

Напомним, что встреча с Коста-Рикой проходит на стадионе «Эль-Байт» в Эль-Хауре. Главный судья матча — Стефани Фраппар из Франции.

Групповой этап мундиаля в Катаре продлится до 2 декабря. Полуфиналы пройдут 13 и 14 декабря, финал — 18 декабря.

Ранее Коста-Рика и Германия объявили стартовые составы на матч ЧМ-2022.