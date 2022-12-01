Коста-Рика и Германия объявили стартовые составы на матч ЧМ-2022

Объявлены стартовые составы сборных Коста-Рики и Германии на матч третьего тура группового этапа чемпионата мира — 2022 в Катаре.

С первых минут на поле за команду Германии выйдут: Нойер, Рюдигер, Раум, Киммих, Горецка, Гнабри, Мюллер, Мусиала, Зюле, Сане, Гюндоган.

Стартовый состав сборной Коста-Рики: Навас, Варгас, Фуллер, Борхес, Дуарте, Овьедо, Венегас, Кэмпбелл, Техеда, Уостон, Агилера.

Матч третьего тура группы E пройдёт на стадионе «Эль-Байт» в Эль-Хауре. Игра начнётся в 22:00 мск. Главный судья — Стефани Фраппар из Франции.

Ранее сборная Марокко взяла верх над Канадой и вышла в плей-офф ЧМ-2022.