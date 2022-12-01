Дуймович — о выходе Хорватии в 1/8 финала ЧМ: ожидали, что пройдём групповой этап

Бывший полузащитник столичного «Локомотива» и сборной Хорватии Томислав Дуймович высказался о выходе национальной команды в плей-офф чемпионата мира в Катаре.

«Конечно, все очень счастливы. Если честно, и ожидали, что пройдём групповой этап, когда смотрели на квартет. Марокко и Канада на бумаге не казались очень сильными. Поэтому рассчитывали, что выйдем в плей‑офф как минимум», — цитирует Дуймовича «Матч ТВ».

Встреча между сборными Хорватии и Бельгии проходила на стадионе «Ахмед бин Али» в Аль-Райане и завершилась со счётом 0:0.

Хорватия набрала пять очков и вышла в плей-офф чемпионата мира со второго места группы F. Бельгия с четырьмя очками расположилась на третьей строчке и, таким образом, вылетела с турнира.

Ранее полузащитник сборной Хорватии Лука Модрич поделился эмоциями от матча третьего тура группового этапа чемпионата мира — 2022 с национальной командой Бельгии.