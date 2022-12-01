Хердман об игре сборной Канады: не было матча, которым мы бы не гордились

Главный тренер сборной Канады Джон Хердман высказался об игре команды после поражения от Марокко в матче группового этапа ЧМ-2022.

«Не было матча, которым мы бы не гордились. Мы боролись в каждой игре на первом для нас за 36 лет мундиале. Мы уступаем в качестве, но стараемся сократить разрыв. Мы многое узнали за время этих игр», — цитирует Хердмана BBC.

Матч третьего тура группы F на стадионе «Эль-Тумама» в Дохе завершился со счётом 2:1 в пользу команды Валида Реграги.

«Атласские львы» набрали семь очков и финишировали на первом месте в группе F. Североамериканская сборная закончила выступление на турнире с нулём очков. Хорваты (пять) вышли в плей-офф со второго места. Бельгия (четыре) заняла третью итоговую позицию.

Ранее специалист Роберто Мартинес объявил об уходе с поста главного тренера сборной Бельгии по футболу.