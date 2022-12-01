Юранович: Хорватия думает только о победе на чемпионате мира

Защитник сборной Хорватии Йосип Юранович поделился эмоциями от матча третьего тура группового этапа чемпионата мира — 2022 с национальной командой Бельгии.

«Мы будем отдаваться по максимуму. И посмотрим, что в итоге у нас получится. Это чемпионат мира, мы думаем только о победе на турнире», — цитирует Юрановича «Матч ТВ».

Встреча проходила на стадионе «Ахмед бин Али» в Аль-Райане и завершилась со счётом 0:0.

Хорватия набрала пять очков и вышла в плей-офф чемпионата мира со второго места группы F. Бельгия с четырьмя очками расположилась на третьей строчке и вылетела с турнира.

Ранее сообщалось, что Лука Модрич признан лучшим игроком матча Хорватия — Бельгия.