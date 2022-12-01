Марокко сыграет в 1/8 финала ЧМ впервые с 1986 года

Сборная Марокко обыграла команду Канады в матче третьего тура группового этапа чемпионата мира по футболу — 2022.

Матч третьего тура группы F на стадионе «Эль-Тумама» в Дохе завершился со счётом 2:1 в пользу команды Валида Реграги. В составе Марокко отличились Хаким Зиеш (четвёртая минута), Юссеф Эн-Несири (23-я). Наиф Агер (40-я) записал на свой счёт автогол.

«Атласские львы» набрали семь очков, заняв первое место в турнирной таблице группы F и вышли в 1/8 финала. Сборная Марокко сыграет в плей-офф ЧМ впервые с 1986 года.

Ранее сообщалось, что Марокко набрало рекордное для африканской команды количество очков в группе ЧМ.