Стали известны стартовые составы сборных Испании и Японии на матч ЧМ-2022

Сборные Испании и Японии объявили стартовые составы на матч группового этапа чемпионата мира по футболу 2022 года в Катаре.

Испания: Симон, Аспиликуэта, Родриго, Пау Торрес, Бальде, Гави, Бускетс, Педри, Уильямс, Мората, Ольмо.

Япония: Гонда, Нагатомо, Итакура, Танигучи, Кубо, Морита, Ито, Камада, Танака, Ёсида, Маэда.

Матч третьего тура группы E пройдёт на стадионе «Халифа Интернейшнл» в Дохе. Игра начнётся в 22:00 мск. Главный судья — Виктор Гомес из ЮАР.

В группе E лидирует Испания (четыре очка). Далее расположились Япония (три), Коста-Рика (три) и Германия (одно).

Ранее Коста-Рика и Германия объявили стартовые составы на матч ЧМ-2022.