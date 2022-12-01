Райс: уверен, Англию боятся многие команды на ЧМ в Катаре

Полузащитник сборной Англии Деклан Райс оценил игру нападающих национальной команды на чемпионате мира 2022 года.

«У нас в атаке выступают игроки мирового уровня. Уверен, Англию боятся многие команды на ЧМ в Катаре. Мы являемся одной из самых сильных команд на турнире, и не сомневаюсь, что сможем добиться прекрасного результата. Всё зависит только от нас», — приводит слова Райса ESPN.

Сборная Англии в 1/8 финала чемпионата мира сыграет с командой Сенегала. Матч состоится 4 декабря.

Ранее полузащитник сборной Англии Джордан Хендерсон отметил сплочённость команды на ЧМ-2022.