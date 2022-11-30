Хендерсон: сплочённость сборной Англии — это лучшее, что я видел

Полузащитник сборной Англии Джордан Хендерсон поделился впечатлениями от выступления за национальную команду на чемпионате мира — 2022.

«Я думаю, что сплочённость этой команды — лучшее, что удалось видеть. Невероятно быть частью этого, и я думаю, что это приносит огромный вклад на поле. Каждый игрок борется за другого», — цитирует Хендерсона Liverpool Offside.

Напомним, что в матче третьего тура группового этапа сборная Англии обыграла команду Уэльса. Встреча на стадионе «Ахмед бин Али» завершилась со счётом 3:0. В составе английской сборной дубль оформил Маркус Рашфорд. Также мяч забил полузащитник Фил Фоден.

Англия встретится с Сенегалом в 1/8 финала ЧМ-2022. Матч состоится в Эль-Хауре на стадионе «Эль-Байт» 4 декабря в 22:00 мск.

Ранее сообщалось, что Англия заняла лидирующую позицию в группе на ЧМ впервые с 2006 года.