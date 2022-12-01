Защитник Германии Рюдигер рассказал, что живёт в доме вратаря Коста-Рики Наваса в Мадриде

Защитник сборной Германии Антонио Рюдигер поделился мнением о вратаре команды Коста-Рики Кейлоре Навасе перед матчем третьего тура группового этапа чемпионата мира 2022 года.

«Навас — отличный голкипер, которого, на мой взгляд, по-прежнему немного недооценивают. Но, конечно, Германия хочет победить Коста-Рику», — приводит слова Рюдигера Eurosport.

Защитник рассказал, что живёт в доме Наваса в Мадриде.

«Выгонит ли меня Кейлор, если Германия победит? Пока я вовремя плачу за аренду, не думаю, что это произойдёт», — сказал он.

Встреча Германии с Коста-Рикой состоится сегодня, 1 декабря. Игра начнётся в 22:00 мск.

Ранее главный тренер сборной Германии Ханс-Дитер Флик поделился ожиданиями от матча с Коста-Рикой на ЧМ-2022.