Флик: было бы неуважительно думать о победе в восемь голов над Коста-Рикой

Главный тренер сборной Германии Ханс-Дитер Флик оценил шансы немецкой команды в матче группового этапа чемпионата мира по футболу 2022 года в Катаре с Коста-Рикой.

«Ожидаю, что сборная Коста-Рики сыграет от обороны. Было бы очень неуважительно к сопернику предполагать, что нам удастся победить с преимуществом в восемь голов», — цитирует Флика Bayern & Germany.

Игра между командами пройдёт 1 декабря в Эль-Хауре на стадионе «Эль-Байт». Начало — в 22:00 мск.

Коста-Рика занимает третье место в группе H, набрав три очка. Германия (одно очко) — четвёртая.

Ранее полузащитник сборной Германии Томас Мюллер высказался о матче третьего тура группового этапа чемпионата мира с Коста-Рикой.