Мюллер — о матче с Коста-Рикой: сборной Германии просто нужно немного волшебства

Полузащитник сборной Германии Томас Мюллер высказался о матче третьего тура группового этапа чемпионата мира с Коста-Рикой.

«Думаю, со стороны мы кажемся фаворитами. Мы знаем, что должны победить. Мы все бывали в стрессовых ситуациях и умеем с ними справляться. Нам просто нужно немного волшебства», — приводит слова Мюллера пресс-служба Немецкого футбольного союза (DFB).

Игра между командами пройдёт 1 декабря в Эль-Хауре на стадионе «Эль-Байт». Начало — в 22:00 мск.

Коста-Рика занимает третье место в группе H, набрав три очка. Германия (одно очко) — четвёртая.

Ранее сообщалось, что три футболиста пропустили тренировку сборной Германии перед игрой с Коста-Рикой.