Марокко обыгрывает Канаду после первого тайма в матче ЧМ-2022 со счётом 2:1

Сборные Канады и Марокко встречаются в матче группового этапа чемпионата мира по футболу 2022 года в Катаре.

В составе Марокко отличились Хаким Зиеш (четвёртая минута), Юссеф Эн-Несири (23-я). Наиф Агер (40-я) записал на свой счёт автогол.

Счёт 2:1 в пользу команды Валида Реграги.

Матч третьего тура группы F проходит на стадионе «Эль-Тумама» в Дохе. Главный судья — Рафаэл Клаус из Бразилии.

В группе F лидирует Хорватия (четыре очка). Далее расположились Марокко (четыре), Бельгия (три) и Канада (ноль).

Ранее председатель судейского комитета Международной федерации футбола итальянец Пьерлуиджи Коллина рассказал, почему было принято решение увеличить дополнительное время на ЧМ-2022.