Канада сократила отставание в счёте в матче ЧМ-2022 с Марокко благодаря автоголу
Сборные Канады и Марокко встречаются в матче группового этапа чемпионата мира по футболу 2022 года в Катаре.
Наиф Агер записал на свой счёт автогол на 40-й минуте.
Ранее отличились Юссеф Эн-Несири (23-я) и Хаким Зиеш (четвёртая).
Счёт 2:1 в пользу команды Валида Реграги.
Матч третьего тура группы F проходит на стадионе «Эль-Тумама» в Дохе. Главный судья — Рафаэл Клаус из Бразилии.
В группе F лидирует Хорватия (четыре очка). Далее расположились Марокко (четыре), Бельгия (три) и Канада (ноль).
Ранее председатель судейского комитета Международной федерации футбола итальянец Пьерлуиджи Коллина рассказал, почему было принято решение увеличить дополнительное время на ЧМ-2022.