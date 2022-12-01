Тёща игрока Австралии Райта умерла через несколько часов после выхода сборной в плей-офф ЧМ

У полузащитника сборной Австралии Бэйли Райта умерла тёща через несколько часов после выхода национальной команды в плей-офф чемпионата мира 2022 года в Катаре.

«Я хотел бы посвятить выход в плей-офф своей жене и её маме, храни её Господь. У нас были очень тяжёлые времена дома, но в итоге они позволили мне быть в Катаре и осуществить мечту. Я только что получил сообщение от своей жены», — сказал защитник «Сандерленда» после матча.

30 ноября Австралия победила Данию и вышла в плей-офф чемпионата мира, где сыграет с командой Аргентины.

Ранее в сборной Австралии поинтересовались у премьер-министра, объявит ли он выходной в честь выхода команды в плей-офф ЧМ.