В сборной Австралии поинтересовались у премьер-министра, объявит ли он выходной в честь выхода команды в плей-офф ЧМ

Пресс‑служба сборной Австралии по футболу запросила у премьер‑министра страны Энтони Албаниза общенациональный выходной в честь выхода команды в 1/8 финала чемпионата мира — 2022 в Катаре.

Албаниз отреагировал на победу команды на своей странице в Twitter.

«Великолепная победа нашей сборной» — написал он.

В ответ в Twitter‑аккаунте команды задали вопрос: «Общенациональный выходной?»

Напомним, что сборная Австралии одержала победу над командой Дании в матче третьего тура группового этапа на чемпионате мира в Катаре. Встреча на стадионе «Эль-Джануб» в Эль-Вакре завершилась со счётом 1:0 в пользу подопечных Грэма Арнольда. Единственный мяч забил Мэттью Леки на 60-й минуте.

Таким образом, Австралия заняла второе место в группе, набрав шесть очков, и вышла в 1/8 финала. Дания расположилась на четвёртой строчке (одно очко) и вылетела из турнира.

Ранее сообщалось, что сборная Австралии второй раз в истории вышла в плей-офф чемпионата мира по футболу.