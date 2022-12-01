Медведев — о Промесе: удивляет, что зачинщик-провокатор выходит сухим из воды

Генеральный директор «Зенита» Александр Медведев отреагировал на решение Контрольно-дисциплинарного комитета Российского футбольного союза (КДК РФС) не наказывать нападающего «Спартака» Квинси Промеса за участие в драке в матче шестого тура группового этапа Кубка России.

«Удивляет, что, несмотря на заключение ЭСК, зачинщик-провокатор выходит сухим из воды», — приводит слова Медведева «Чемпионат».

Встреча проходила на «Газпром Арене» и завершилась победой петербургской команды в серии послематчевых пенальти — 4:2. После окончания основного времени игры на поле произошла массовая драка, в результате которой были удалены шестеро игроков: спартаковцы Шамар Николсон, Александр Соболев и Александр Селихов, зенитовцы Вильмар Барриос, Родригао и Малком. Главный арбитр Владимир Москалёв не стал наказывать Промеса.

Ранее ЭСК признала ошибочным решение арбитра не удалять Промеса за драку в матче с «Зенитом».