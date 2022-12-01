Суарес: в матчах против Португалии и Южной Кореи у Уругвая не было амбиций

Нападающий сборной Уругвая Луис Суарес поделился ожиданиями от матча третьего тура группового этапа чемпионата мира 2022 года в Катаре с командой Ганы.

«Наша команда должна взять на себя ответственность, игроки должны выложиться полностью, а не искать оправдания, так как это чемпионат мира. В матчах против Португалии и Южной Кореи у Уругвая не было амбиций, мы не шли на победу! Мы выходили на поле, сомневаясь в качестве нашего футбола!» — приводит слова Суареса A Bola.

Встреча Уругвай — Гана состоится 2 декабря. Игра начнётся в 22:00 по мск.

Ранее Уругвай потерпел поражение от Португалии на ЧМ-2022.