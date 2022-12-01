Сборная Марокко отрыла счёт в матче с Канадой после грубой ошибки Боряна

Сборные Канады и Марокко встречаются в матче группового этапа чемпионата мира по футболу 2022 года в Катаре.

Футболисты африканской команды открыли счёт в игре, когда отличился Хаким Зиеш на четвёртой минуте. Марокканец забил мяч после грубой ошибки голкипера Милана Боряна.

Счёт стал 1:0 в пользу команды Валида Реграги.

Матч третьего тура группы F проходит на стадионе «Эль-Тумама» в Дохе. Главный судья — Рафаэл Клаус из Бразилии.

В группе F лидирует Хорватия (четыре очка). Далее расположились Марокко (четыре), Бельгия (три) и Канада (ноль).

Ранее председатель судейского комитета Международной федерации футбола итальянец Пьерлуиджи Коллина рассказал, почему было принято решение увеличить дополнительное время на ЧМ-2022.