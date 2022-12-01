Goal: ПСЖ предложит Месси новый контракт после ЧМ в Катаре

«Пари Сен-Жермен» сделает нападающему сборной Аргентины Лионелю Месси предложение о продлении контракта после чемпионата мира 2022 года в Катаре.

Как сообщает Goal, новое соглашение парижского клуба с 35-летним аргентинцем будет подписано на два года с зарплатой на уровне действующего контракта.

По информации источника, нападающий не против остаться в Париже, а клуб удовлетворён его игрой.

Отмечается, что вероятность перехода Месси в «Интер Майами» из МЛС или возвращения в «Барселону» в летнее трансферное окно 2023 года мала.

Ранее в «Барселоне» заявили, что Месси может вернуться в клуб после завершения карьеры.