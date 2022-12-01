В Португалии подтвердили, что Мендеш из-за травмы больше не сыграет на ЧМ-2022

Защитник сборной Португалии Нуну Мендеш пропустит оставшиеся матчи чемпионата мира 2022 года в Катаре.

Как сообщила пресс-служба Португальской федерации футбола, медицинское обследование показало, что 20-летний полузащитник из-за травмы больше не сыграет на чемпионате мира.

Португалец получил повреждение в матче второго тура группового этапа с командой Уругвая (2:0) и был заменён на 42‑й минуте на хавбека Рафаэла Геррейру.

Отмечается, что Мендеш останется в расположении португальской сборной и начнёт своё восстановление в Катаре.

Ранее в комиссии Международной федерации футбола сообщили, что нападающий сборной Португалии Криштиану Роналду не коснулся мяча в моменте с первым голом в матче с Уругваем на ЧМ-2022.